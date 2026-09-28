Новый уровень: мужчина улетел на параплане от мобилизации на Украине

Новый уровень «профессионального» сокрытия от мобилизации на Украине продемонстрировал неизвестный. Мужчина улетел на параплане в Молдову, сообщают украинские паблики.

На опубликованных в Сети кадрах видно как некий человек на параплане летит высоко в небе. В одесских пабликах сообщили, что таким образом он пересек границу и отправился в Молдову.

О судьбе мужчины ничего неизвестно. Удалось ли ему добраться до пункта назначения, не сообщается.

Ранее жители Чернигова на Украине вышли на стихийный протест против принудительной мобилизации и работы территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК — аналог российских военкоматов).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.