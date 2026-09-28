Северный район возглавил рейтинг доступности новостроек Старой Москвы

В начале сентября 2026 года Северный район стал самым доступным по средней цене новостроек в Старой Москве. Квадратный метр здесь стоил 270,1 тыс. руб., сообщает «РБК Недвижимость» .

Аналитики платформы bnMAP.pro объяснили лидерство Северного района тем, что здесь продается жилье лишь в одном проекте комфорт-класса, а активной застройки нет.

Второе место занял район Косино-Ухтомский со средней ценой 304,5 тыс. руб. за 1 кв. м. На третьем месте — Молжаниновский район, где квадратный метр стоил в среднем 318,2 тыс. руб.

В пятерку также вошли Восточное Измайлово (320,3 тыс. руб. за 1 кв. м) и Южное Бутово (326,3 тыс. руб.). В начале августа 2026 года самое доступное жилье в новостройках Москвы предлагалось в Северном, Молжаниновском районах и Восточном Измайлове.

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