В августе 2026 года элитные новостройки подорожали в четырех районах Старой Москвы. Сильнее всего цены выросли в Хамовниках — на 5,7%, сообщает «РБК Недвижимость» .

В Хамовниках средняя цена 1 кв. м достигла 3,34 млн руб. Это на 5,7% выше июльского показателя, подсчитали аналитики компании «Метриум». Район возглавил рейтинг по темпам роста цен на элитные новостройки.

Директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова связала рост с плановым повышением цен застройщиками. Кроме того, в уже реализуемых комплексах в открытую продажу вышли новые квартиры с более высокой средней ценой 1 кв. м.

Второе место занял Арбат: за месяц средняя цена 1 кв. м выросла на 4,4%, до 3,22 млн руб. В Таганском районе рост составил 3,6%, до 1,97 млн руб., в Дорогомилове — 3,1%, до 1,89 млн руб.

Во всех остальных районах Старой Москвы с элитным жильем цены в августе не изменились. Во втором квартале 2026 года лидерами по темпам роста были Даниловский район — 17,7%, Арбат — 17,4% и Замоскворечье — 15,9%.

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