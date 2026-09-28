Воробьев отметил вовлеченность избранных депутатов в сбор наказов от жителей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность работы и вовлеченность избранных депутатов в сбор наказов от жителей Подмосковья.

«Хочу еще раз подчеркнуть важность и вовлеченность каждого из тех, кто встречался, общался и собирал наказы», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона.

Ранее Мособлдума официально объявила результаты выборов депутатов Мособлдумы VIII созыва. Голосование проходило с 18 по 20 сентября. По его итогам мандаты распределились между пятью партиями.

Больше всего мест получила «Единая Россия» — 39 мандатов. КПРФ провела в парламент 5 депутатов, ЛДПР — 3. Еще 2 мандата достались «Новым людям», а «Справедливая Россия» получила 1 мандат.

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