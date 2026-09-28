Зрители «Руки Вверх!» могут потребовать компенсацию за телефоны

Зрители концерта «Руки Вверх!» могут потребовать компенсацию, если докажут, что во время лазерного шоу повредились их телефоны, сообщает NEWS.ru .

Зрительница концерта в Ростове-на-Дону предположила, что лазеры повредили камеры некоторых телефонов. По ее словам, смартфоны постепенно «слепли» во время съемки шоу.

«По закону зрители (ред. — концерта „Руки Вверх! ″) имеют полное право на компенсацию (ред. — за сломанные телефоны). Тут самое главное — все доказать. То есть, во-первых, необходимо сохранить билеты и ту самую запись, на которой „слепнет″ телефон, а во-вторых — провести независимую экспертизу. На это, конечно, придется потратить время и деньги. Когда все это собрано, можно предъявлять претензии организаторам концерта, чьи данные указаны на билетах“, — поделился адвокат Александр Бенхин.

Он отметил, что организатор обязан обеспечить безопасную работу оборудования, чтобы зрители не пострадали морально или материально. По словам адвоката, это требование закреплено в законе о защите прав потребителей.

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