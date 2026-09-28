В Подмосковье провели 119 земельно-имущественных аукционов

Организаторы провели в Подмосковье 119 земельно-имущественных аукционов с 21 по 25 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В аукционах участвовали 288 претендентов — в среднем 2,4 человека на лот. За земельный участок под личное подсобное хозяйство в городском округе Серпухов боролись 15 человек. Победителем торгов становится участник, предложивший самую высокую цену. Если к аукциону допущен только один человек, он может приобрести лот по минимальной стоимости.

На региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ ежедневно доступны более 1,5 тыс. объектов недвижимости для приобретения на торгах. Там же потенциальные участники могут круглосуточно задать вопрос виртуальному помощнику. Информация о продаже участка в Серпухове также размещалась на торгах.

На странице комитета в МАКС публикуют подборки актуальных лотов, сведения о торгах в Подмосковье, поиске выставленных объектов и подаче заявок на участие в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.