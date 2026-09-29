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В США готовятся запустить сервис, аналогичный российским «Госуслугам»

Общество

В Соединенных Штатах готовятся запустить сервис, аналогичный «Госуслугам». В России портал работает уже почти 17 лет, сообщает SHOT.

О запуске сайта America gov объявил глава Белого дома Дональд Трамп. Американцы смогут пользоваться федеральными госуслугами без переходов между сайтами разных ведомств. В работе сервиса будет задействован искусственный интеллект.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США разработают порядок запуска сервиса в течение 90 дней. После этого федеральные ведомства подключат свои онлайн-сервисы к порталу и обеспечат защиту персональных данных пользователей.

В России единый портал «Госуслуги» официально заработал 15 декабря 2009 года — почти 17 лет назад.

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