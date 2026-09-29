Роспотребнадзор проверит столичный пароход из-за стейка за 9 тыс рублей

Анастасия рассказала, что инцидент произошел 17 августа. Во время речной прогулки на теплоходе «Алина Прима» она заказала стейк Рибай. Сотрудники ресторана не уведомили посетительницу об особенностях граммовки блюда, а также подали пересушенный и пересоленный стейк. При этом его стоимость составила 9 тыс. рублей. Кроме того, в счет принудительно включили 10% сервисного сбора.

Анастасия написала жалобу в Роспотребнадзор. После проверки ведомство начало административное расследование против судоходной компании «Мегафлот» по статье 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей).

«Оказалось, как я и говорила, что сокрытие граммовки и принудительный сервисный сбор в 10% — это не „нормальный бизнес“, а прямое нарушение закона», — написала пользователь lisiutina_anastasia в соцсети Threads*.

Девушка добавила, что направила официальный ответ Роспотребнадзора юристам компании «Мегафлот». Если в ближайшие дни Анастасии не вернут деньги за испорченный ужин, то она намерена обратиться в суд.

* принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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