Роспотребнадзор проверит столичный пароход из-за стейка за 9 тыс рублей
Роспотребнадзор начал административное расследование после жалобы пассажирки столичного теплохода «Алина Прима» из-за стейка за 9 тыс. рублей.
Анастасия рассказала, что инцидент произошел 17 августа. Во время речной прогулки на теплоходе «Алина Прима» она заказала стейк Рибай. Сотрудники ресторана не уведомили посетительницу об особенностях граммовки блюда, а также подали пересушенный и пересоленный стейк. При этом его стоимость составила 9 тыс. рублей. Кроме того, в счет принудительно включили 10% сервисного сбора.
Анастасия написала жалобу в Роспотребнадзор. После проверки ведомство начало административное расследование против судоходной компании «Мегафлот» по статье 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей).
«Оказалось, как я и говорила, что сокрытие граммовки и принудительный сервисный сбор в 10% — это не „нормальный бизнес“, а прямое нарушение закона», — написала пользователь lisiutina_anastasia в соцсети Threads*.
Девушка добавила, что направила официальный ответ Роспотребнадзора юристам компании «Мегафлот». Если в ближайшие дни Анастасии не вернут деньги за испорченный ужин, то она намерена обратиться в суд.
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