Исторический рекорд: в Токио 34 дня подряд идет дождь

В Токио с 27 августа каждый день идут дожди. Это рекордный показатель в истории метеорологических наблюдений города, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году: тогда осадки наблюдались 33 дня подряд. Затяжные дожди возникли из-за осеннего атмосферного фронта, который почти постоянно находился в районе японского острова Хонсю. Положение усугубили три тайфуна, один за другим приближавшиеся к Японии и приносившие в регион влажный воздух.

Из-за плотной облачности Токио почти не видел солнца весь месяц. К 28 сентября продолжительность солнечного сияния в городе составила всего 45,8 часов — около 40% от обычного показателя.

Закончиться рекордная серия может лишь в начале октября. 30 сентября в Токио снова ожидается дождь, дополнительным фактором остается новый тайфун, который движется к островам Идзу.

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