Суд подтвердил включение ООО «Элевит ТМ» в реестр недобросовестных поставщиков

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело обращение государственного казенного учреждения Московской области «ДЗКС». Заказчик попросил внести сведения об ООО «Элевит ТМ» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа от исполнения контракта.

Контракт предусматривал инженерные изыскания, подготовку проектной документации и капитальный ремонт с поставкой оборудования. Управление признало действия компании не соответствующими закону и решило включить сведения о ней в реестр.

Компания оспорила решение. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Элевит ТМ» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения антимонопольного управления.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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