Хакеры похитили данные более 3 млн военных, ветеранов и сотрудников Пентагона

Хакеры взломали данные более трех миллионов американских военных, ветеранов и сотрудников Пентагона. Это вторая крупная утечка информации из силовых структур Соединенных Штатов за последнюю неделю, сообщает американский телеканал ABC News .

В результате взлома кадровой базы ведомства стали раскрыты данные 2,76 млн живых людей и 294 тыс. умерших. Утечка затронула номера социального страхования, информацию о службе военнослужащих и гражданских сотрудников, а также имена, даты рождения, контакты, пол, расу и военные специальности.

Впервые несанкционированный доступ к системе был обнаружен в октябре прошлого года. Однако уязвимость устранили только 16 июля. За это время ей воспользовались лишь несколько человек. В хранилище хранится более 60 млн записей: о действующих военных, резервистах, подрядчиках, пенсионерах, ветеранах и членах их семей.

Ранее хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе сайта ФБР США. Злоумышленники похитили данные большинства сотрудников бюро.

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