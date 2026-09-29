Жителей Подмосковья приглашают в экспертный совет «Росмолодежь.Гранты»

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Жителей Подмосковья приглашают пройти конкурсный отбор по формированию экспертного совета «Росмолодежь.Гранты» на 2027 год, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

Экспертный совет осуществляет оценку проектов, поданных на грантовые конкурсы Росмолодежи, по критериям, установленным в правилах проведения конкурсов. Экспертиза проектов осуществляется посредством ФГАИС «Молодежь России».

Прием заявок осуществляется в период с 28 сентября по 14:00 28 октября 2026 года по московскому времени.

Требования к кандидатам в состав экспертного совета, условия и порядок участия в конкурсном отборе доступны по ссылке.

Для участия в Отборе необходимо подать заявку через ФГАИС «Молодежь России» в соответствии с категорией участия:

— Для кандидата, который впервые участвует в отборе, предоставление рекомендательного письма, подписанного действующим членом экспертного совета и (или) уполномоченным должностным лицом органа исполнительной власти субъекта РФ, реализующего государственную молодежную политику, является обязательным.

— Для кандидата, который впервые участвует в отборе, а также для членов экспертного совета 2026 г., обязательно прикрепить файл с мотивационным письмом, где необходимо ответить на вопрос: «Почему я хочу быть экспертом Росмолодежь.Гранты?».

— Для кандидата, получившего письмо-приглашение Федерального агентства по делам молодежи, прикрепление данного письма является обязательным.

Отбор проходит в 2 этапа:

1 этап — подача заявки посредством ФГАИС «Молодежь России»;

2 этап — прохождение собеседования в режиме видеоконференции.

По итогам 1 этапа списки допущенных будут опубликованы на сайте Росмолодежи, а также в социальных сетях. В результате прохождения всех этапов отбора будет сформирован экспертный совет «Росмолодежь.Гранты» на 2027 год.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

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