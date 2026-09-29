Зумеры-руферы четвертый год кошмарят жителей московского ЖК Wellton Towers

Зумеры четвертый год не дают спокойно жить жителям московского ЖК Wellton Towers. Неизвестные толпами ломают двери и лезут на крышу 58-этажки, сообщает SHOT .

В дом регулярно наведываются около 20 молодых руферов. Чтобы попасть на крышу, они проникают через вентиляционные шахты и технические помещения, выбивают двери, разбивают окна и кошмарят местных детей.

Жители уже несколько лет пытаются закрыть доступ на крышу. В последний раз управляющая компания установила на выход дверь-решетку с навесным замком. Но руферы вернулись с аккумуляторной болгаркой и спилили его.

Ранее подростки залезли на звезду сталинской высотки на Кудринской площади в Москве. Подобные вылазки стали снова популярными среди молодежи после «штурма» Эмпайр Стейт Билдинг в США.

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