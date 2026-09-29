Завод «НТМ» расширит подготовку кадров в Сергиево-Посадском округе

Завод «НТМ» в 2026 году планирует открыть в Сергиево-Посадском колледже подготовку специалистов для производственных и исследовательских лабораторий. Предприятие уже два года обучает там операторов-наладчиков металлообрабатывающих станков, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

АО «Новые технологии и материалы» запустило совместную программу подготовки кадров с Сергиево-Посадским колледжем в сентябре 2024 года. За два года предприятие подготовило несколько десятков операторов-наладчиков металлообрабатывающих станков. Второй поток из 16 студентов получил дипломы в июле 2026 года.

В 2026 году компания планирует открыть в колледже еще одно направление — подготовку специалистов для производственных и исследовательских лабораторий. Студенты изучают теорию в колледже и с первого дня обучения официально трудоустроены на предприятии. Они получают зарплату, стипендию, льготное питание и другие корпоративные меры поддержки. Осваивать оборудование и производственные процессы им помогают наставники из числа опытных сотрудников.

«Модель дуального обучения, при которой работодатель инвестирует в подготовку кадров со школьной скамьи, позволяет не только закрывать текущие вакансии, но и формировать кадровый резерв на годы вперед», — рассказал генеральный директор НТМ Александр Карпенко.

Компания намерена расширять программу. При поступлении приоритет отдают выпускникам 9-х и 11-х классов, демобилизованным участникам СВО и тем, кто хочет сменить профессию.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.