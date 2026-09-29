Десять команд из Подмосковья выступят в «Битве роботов»

Команды Подмосковья примут участие в четырех отборочных этапах международной «Битвы роботов» с 6 по 10 октября на форуме «Цифровые решения». Регион представят десять команд, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В категории роботов весом до 110 кг выступят пять команд: «МИКСЕР» из деревни Ляхово Одинцовского округа, Istok.Robotics из Фрязина, «БЕЗ ТЗ, НО С ДУШОЙ» из Балашихи, «Мельники» из Королева и «Феникс» из Раменского округа.

В категории мини-роботов весом до 1,5 кг выступят две команды из Фрязина — 2ФМ2 и 2ФМ, а также «Роботяги» из Долгопрудного, «Русский стиль» из Краснознаменска и «Ремонт Свистков kids» из деревни Раздоры Одинцовского округа.

Всего в отборочных этапах примут участие 144 команды: 64 — в «Битве роботов» и 80 — в «Битве минироботов». Участники представляют Россию, Беларусь, Бразилию, Индию, Иран, Китай, Саудовскую Аравию, США, Чили, Эквадор и Тунис.

Трансляция чемпионата будет доступна в дни соревнований по ссылке: https://vk.ru/champbitvarobotov.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.