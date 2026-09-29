Минтранс оценил загруженность дорог Подмосковья в 5 баллов

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Загруженность дорог Московской области утром во вторник, 29 сентября, составила 5 баллов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 29 сентября движение затруднено на Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Днем в Московском регионе температура поднимется до +14°. Осадков не прогнозируется.

Минтранс Подмосковья призывает водителей не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть внимательными при проезде пешеходных переходов.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале ведомства в «МАКС».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.