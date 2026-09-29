Отец найденной в холодильнике студентки из Волжского умер в госпитале

59-летний мужчина из Волжского, который убил свою дочь и спрятал ее труп в холодильнике, заключил контракт с министерством обороны, однако до зоны спецоперации он так и не доехал, сообщает V1.ru .

Труп 18-летней студентки нашли в позе эмбриона в холодильнике, который перестал морозить из-за отключения света. Это произошло после того, как другие жильцы пожаловались на вонь из квартиры соседа и вызвали специалистов. Те и обнаружили страшную находку после вскрытия квартиры. Девушка до смерти жаловалась друзьям на голод, а ее отец увлекался эзотерикой и главной задачей жизни видел «просветление людей».

Как рассказали жильца дома, где произошла трагедия, мужчина собирался уйти в зону СВО на Украине. Но он умер в тот день, когда сведения об обнаружении трупа его дочери в отключенном холодильнике стали известны общественности.

Из-за ухудшения состояния подписавшего контракт доставили в военный госпиталь № 413 в Волгограде. Там он скончался 28 сентября в три часа ночи. Предполагаемой причиной смерти мужчины стал сердечный приступ из-за тяжелого воспаления легких и других хронических и общих проблем со здоровьем, а еще демонстративных суицидальных попыток.

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