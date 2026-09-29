Жаловалась на голод: новые подробности о девушке, найденной в холодильнике

Соседи и друзья рассказали о девушке, чей труп обнаружили в холодильнике в Волжском, а также о ее отце, которого некоторые прозвали кротом, сообщает V1.ru .

Труп 18-летней студентки нашли в позе эмбриона в холодильнике, который перестал морозить из-за отключения света. Это произошло после того, как другие жильцы пожаловались на вонь из квартиры соседа и вызвали специалистов. Те и обнаружили страшную находку после вскрытия квартиры.

По словам жильцов, в квартире № 185 проживали отец и дочь. Мама девочки давно умерла. Внешне они были обычной семьей, без ссор, скандалов и криков. Но мужчина был скрытный, и в доме его называли кротом. А девочка почти не выходила на улицу.

«Ему лет 55, не больше 60. Обычный опрятный мужчина, седые волосы, он с хвостиком ходил, чистенький такой. Видно по нему, что он не пьет. Но он необщительный, сам по себе. Я за три года видел его раза 3-4, и то ночью. Я его кротом называю. Он дверь приоткроет, забежит — и все. И девочку я ни разу не видел. Узнал, что у него есть дочь, только когда вот это все произошло», — рассказал один из жильцов.

По его словам, один из соседей заходил к ним в квартиру, видел ребенка, но девочка зашуганная была, она спряталась за занавеской. У него сложилось впечатление, что ее запугали, как собаку.

К тому же хозяин квартиры не платил за коммуналку и, по его словам, даже не собирался этого делать. Он подключался к общему счетчику.

Друзья девушки отметили, что она в последние годы увлекалась комиксами, а еще любила рисовать, разрабатывала игры. Но примерно в середине июня перестала выходить на связь.

«До исчезновения она часто жаловалась на голод друзьям. Она была истощена физически и морально, и жила довольно бедно. Она крайне редко делилась личным, но я знаю, что мама у нее умерла много лет назад. Я даже скидывалась на похороны. Мы тогда были детьми», — поделилась подруга.

Еще один друг отметил, что девушка в последние дни общения жаловалась, что не ест и постоянно уставшая из-за этого. Как-то даже переписывалась с очень странными ошибками.

Отец убитой вел соцсети. В последнее время перед задержанием мужчина писал о смерти.

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