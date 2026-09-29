Открыт прием заявок на II Всероссийскую премию «Голос истории»

Цель премии — поддержать и распространить лучшие методы обучения истории, поощрить новаторские подходы и вовлечь детей и подростков в активное изучение и сохранение исторического наследия нашей страны.

В дебютном сезоне премии в прошлом году приняло участие 1975 человек из 84 регионов РФ, а также 6 иностранных государств. Церемония вручения Премии прошла 28 ноября на площадке Третьяковской галереи.

В 2026 году количество номинаций будет расширено до 14, а основной акцент будет сделан на проектах и инициативах, реализуемых в малых городах и селах России.

Участниками премии могут стать граждане РФ в возрасте от 12 лет, юридические лица и коллективы авторов. В номинации «Лучший зарубежный проект об истории России» к участию приглашаются физические и юридические лица иностранных государств.

Заявки на участие в премии будет оценивать Экспертный совет. В его состав входят историки, педагоги, эксперты по работе с детьми и молодежью в области патриотического воспитания, лидеры общественного мнения и представители молодежных сообществ.

Лауреаты премии помимо профессионального признания получат ценные призы и поддержку от партнеров и организаторов премии, с обширной деловой и культурной программой посетят церемонию вручения премии в Москве, встретятся с выдающимися государственными деятелями и известными историками.

«История — это не просто страницы учебника, это живой голос наших предков, который важно услышать каждому молодому человеку. Премия „Голос истории“ помогает найти и поддержать тех, кто умеет рассказать эту историю ярко, современно и увлекательно. Мы рады, что с каждым годом все больше молодых людей включается в это важное дело — сохранение исторической памяти нашей страны. Во втором сезоне премии мы расширяем количество номинаций и ждем еще больше ярких проектов со всей России», — сказал генеральный директор АНО «Герои Отечества», секретарь организационного комитета премии Владислав Андреевич Курбатов.

Подать заявку для участия в премии можно на официальном сайте: https://ano-geroiotechestva.ru/award до 1 ноября. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии, которая запланирована на конец ноября 2026 года.