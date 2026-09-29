Можно быть одиноким даже в браке: психолог назвала причину внутренней пустоты

29 сентября — День осеннего одиночества. В связи с этим РИАМО решило узнать у психолога, психотерапевтического кинезиолога сети клиник «Персона» и «Прозрение» Елены Шароновой, можно ли чувствовать себя одиноким в браке и при активном общении с друзьями.

«Одиночество — это не всегда про физическое уединение. Мы часто представляем его как вечер в пустой квартире, но на самом деле можно вместе ужинать, решать бытовые вопросы, смеяться в компании и при этом чувствовать, что никто не знает тебя настоящего», — сказала Шаронова.

Важно разделять социальные контакты и чувство близости. Первые дают человеку общение и присутствие других людей, тогда как для близости необходимы взаимный интерес и искреннее принятие.

Одной из причин внутреннего одиночества могут становиться поверхностные разговоры. Люди обсуждают работу, покупки, детей и планы, но не говорят о собственных мыслях и чувствах.

Иногда человек и сам избегает откровенности из-за страха критики, нежелания нагружать близких своими проблемами или привычки быть «удобным». В результате окружающие знают только ту его сторону, которую он им показывает.

«Мы часто ждем, что близкие поймут нас без слов, считая, что, если человек рядом, он просто обязан знать, что с нами происходит. Но даже самые любящие люди не умеют читать мысли», — подчеркнула психолог.

Одиночество в паре еще не означает конец отношений

Само чувство одиночества еще не является поводом сразу заканчивать отношения. Сначала психолог рекомендует определить, чего именно не хватает — внимания, нежности или возможности спокойно обсуждать сложные темы.

Похожая ситуация возможна и среди друзей. Регулярные встречи и постоянный обмен сообщениями или мемами сами по себе не означают глубокой дружбы — некоторые отношения могут оставаться приятельскими.

Не ждать, пока близкие догадаются

Шаронова порекомендовала сначала сформулировать, чего именно не хватает: общения, поддержки или совместного времени. После этого можно сделать небольшой шаг к откровенности, например, рассказать близкому человеку о том, что сейчас радует или тревожит.

При этом важно прямо говорить о своих потребностях и обращать внимание на взаимность. Если в ответ на попытки сблизиться человек постоянно сталкивается с равнодушием, стоит определить, сколько сил он готов продолжать вкладывать в эти отношения.

«Одиночество среди людей не делает вас неблагодарным партнером, плохим другом или слишком требовательным человеком. Оно лишь говорит о том, что вам не хватает взаимности, искренности или возможности быть собой», — заключила специалист.

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