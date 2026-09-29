Ганеш Кумар идет пешком из Петербурга в Индию и обратно

Петербуржец Ганеш Кумар намерен пройти 15 тысяч километров до Индии и обратно. Через месяц с небольшим после старта он добрался до Нижнего Новгорода, сообщает pravda-nn.ru .

44-летний кровельщик Ганеш Кумар вышел из Санкт-Петербурга 16 августа. В Индии живет его отец, а дойти туда пешком Ганеш мечтал с детства. Перед путешествием он оставил бизнес и передал ученикам инструменты и заказчиков. При нынешнем темпе он рассчитывает добраться до Индии за четыре месяца.

До Нижнего Новгорода Ганеш преодолел более тысячи километров по автомобильным трассам. Сначала он пробегал по 40 километров в день, а его девушка везла вещи в машине. Из Нижнего Новгорода она уехала домой, поэтому дальше путешественник пойдет один с 30-килограммовым рюкзаком.

На подготовку и первый месяц пути Ганеш потратил около миллиона рублей. Деньги ушли на снаряжение, продукты, ночевки в мотелях и бензин. Путешественник снимает для блога быт людей, которых встречает в дороге. За первый месяц он похудел на семь килограммов.

Далее Ганеш планирует пройти через Чебоксары, Казань, Казахстан, Афганистан, Узбекистан и Пакистан до Индии. Затем он намерен обогнуть Гималаи, пройти через Китай, Монголию и Казахстан и вернуться в Санкт-Петербург через Москву. На весь путь он отводит год-полтора.

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