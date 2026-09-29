Евгений Люлин вновь возглавил нижегородский парламент

Кандидатуру Люлина выдвинула фракция «Единая Россия». Других претендентов на пост председателя не было. Руководитель фракции Алексей Антонов отметил заслуги Люлина: тот возглавлял областной парламент четырех созывов и председательствует в Совете законодателей Приволжского федерального округа.

Для избрания Люлину требовалось не менее 26 голосов. Все присутствовавшие депутаты проголосовали за него.

На первом заседании присутствовали 47 из 50 депутатов. Они принесли присягу, получили удостоверения и депутатские знаки. Исполняющий обязанности губернатора Андрей Гнеушев поздравил депутатов VIII созыва с началом работы и напомнил об ответственности перед избирателями.

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