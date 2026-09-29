Фото - © Включен в реестр иностранных агентов, а также внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга/t.me/yurydud

Юрия Дудя* заочно арестовали в России по статье о призывах к терроризму

Басманный районный суд столицы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя*. Его обвиняют по статье о призывах к терроризму, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Меру пресечения для Дудя* избрали 29 сентября. Его заочно арестовали на два месяца по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и Интернета).

Журналиста арестуют с момента его экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания в России. Санкции статьи предусматривают штраф и лишение свободы сроком до 7 лет.

Также в РФ запущен процесс конфискации имущества блогера. Для изъятия имущества интервьюера в пользу страны оснований уже достаточно: дискредитация ВС РФ, уклонение от исполнения обязанностей иноагента, из‑за которого его заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии. У него также есть исполнительное производство с неоплаченным долгом в 180 тыс. рублей и действующий статус террориста‑экстремиста.

* Включен в реестр иностранных агентов, а также внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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