Начался процесс конфискации имущества Дудя* в пользу государства

Первым объектом по процессу конфискации стала трехкомнатная квартира площадью 78,5 кв. м в столичном районе Южное Бутово (ее цена — 26 млн рублей). Дудь* владеет этим жильем с 2012 года. В апреле этого года на него наложили временный запрет на сделки из-за неоплаченных штрафов, которые блогер проигнорировал. Теперь иноагент полностью ограничен в правах: он не может ни распоряжаться квартирой, ни проживать в ней. Впереди по данному делу предстоят суд и конфискация.

Кроме того, у него в собственности находился дом (250 кв. м и 12 соток земли). Это имущество располагается в элитном коттеджном поселке Синергия в Новой Москве. Его стоимость — около 75 млн рублей. Коттедж блогер переписал на жену Ольгу Дудь после начала спецоперации. Но суд может признать данную сделку недействительной.

Для изъятия имущества интервьюера в пользу страны оснований уже достаточно: дискредитация ВС РФ, уклонение от исполнения обязанностей иноагента, из‑за которого его заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии. У него также исполнительное производство с неоплаченным долгом в 180 тыс. рублей и действующий статус террориста‑экстремиста.

В перечень иноагентов журналиста внесли в 2022 году. Дудь* живет за пределами РФ, продолжает вести YouTube-канал и брать интервью, в том числе у известных личностей, которые уехали из страны. В 2026 году его внесли в перечень террористов и экстремистов.

* Внесен в перечень иноагентов, в перечень террористов и экстремистов в России.

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