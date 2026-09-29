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2 человека выпрыгнули из окна в Москве, спасаясь от пожара. Женщина погибла

Мужчина и женщина выпрыгнули минувшей ночью из окна горящего дома по улице Кулакова в столице, сообщает «МК: срочные новости» .

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Они пытались спастись от дыма и огня.

В итоге женщина погибла, а мужчину доставили в больницу.

Судя по фото с места ЧП, они прыгали с большой высоты. Сама квартира сильно выгорела.

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