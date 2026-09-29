В лесах Подмосковья не зафиксировали пожаров

Возгораний в лесах Подмосковья 28 сентября не зарегистрировали. С 29 сентября по 1 октября на большей части территории региона ожидается II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На территории государственного лесного фонда Московской области 28 сентября возгораний не зафиксировали. По прогнозу на 29 сентября, в большинстве лесничеств установится II класс пожарной опасности. В Луховицком лесничестве ожидается I класс, а в Виноградовском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском — III класс.

30 сентября и 1 октября на большей части территории региона также прогнозируют II класс пожарной опасности. III класс ожидается в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах.

29 сентября и в ближайшие дни температура днем составит от плюс 10 до плюс 17 градусов, ночью — от плюс 4 до плюс 9 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Согласно народной примете, чем теплее и суше будет на Ефимию, 29 сентября, тем позже наступит зима и слабее будут холода.

О возгораниях в лесу можно сообщить по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112». Больше новостей — в MAX-канале.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.