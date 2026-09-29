Спортсменки Подмосковья взяли 4 медали первенства Азии по пауэрлифтингу

Спортсменки Московской области завоевали три золотые и одну серебряную медаль на первенстве Азии по пауэрлифтингу, которое прошло 22–27 сентября в Стамбуле, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На первенстве Азии по пауэрлифтингу представительницы Подмосковья завоевали три золотые и одну серебряную медаль в дисциплинах «жим» и «жим классический».

Ксения Петрякова победила среди юниорок до 18 лет в весовой категории до 69 кг с результатом 155 кг. Она также стала абсолютной победительницей в своей возрастной группе (IPF GL 89.25) и установила мировой рекорд среди девушек в жиме.

Дарья Валиахметова из Серпухова завоевала золото среди юниорок до 23 лет в категории до 52 кг с результатом 90 кг. Она стала абсолютной победительницей в своей возрастной группе (IPF GL 86.99). В открытой категории Ульяна Суслова выиграла золото в весе до 63 кг с результатом 110 кг, а Елизавета Никитина взяла серебро в весе до 57 кг с результатом 95 кг.

Соревнования прошли 22–27 сентября в Стамбуле (Турция). В них приняли участие более 200 спортсменов. Турнир стал отборочным этапом для российских спортсменов на международной арене.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.