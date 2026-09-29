Больницы Подмосковья получили оборудование для операций на суставах

Больницы Подмосковья в 2026 году получили восемь единиц артроскопического оборудования на 158 млн руб. Всего до конца года в медучреждения региона планируют поставить 16 единиц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Медучреждения Подмосковья получают артроскопическое оборудование для малоинвазивных операций на суставах. Оно позволяет врачам проводить вмешательства с высокой точностью.

«Современное оснащение позволяет врачам выполнять более широкий спектр операций на суставах и использовать передовые малоинвазивные технологии. В этом году медицинские организации Московской области получат 16 единиц артроскопического оборудования. На сегодняшний день уже поставлено 8 единиц оборудования на сумму 158 млн рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Новые стойки поступили в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу, Московский областной центр охраны материнства и детства, а также в Каширскую, Щелковскую, Дубненскую, Реутовскую и Электростальскую больницы.

«Новое оборудование экспертного класса стало очередным шагом в развитии травматологической помощи в Дубненской больнице. Оно позволило расширить спектр выполняемых вмешательств, в том числе проводить более сложные реконструкции поврежденных структур сустава», — сказал главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Стойка оснащена камерой высокого разрешения: врач видит структуры сустава на экране во время операции. Вмешательство проводят через небольшие проколы, что помогает снизить травматичность и кровопотерю, а также сократить срок восстановления пациента. Больницы оснащают оборудованием по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.