В Сергиево-Посадском округе сносят аварийный дом в Краснозаводске

Демонтаж аварийного дома № 8 на улице 1 Мая в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа начался после расселения жильцов 23 квартир. Работы планируют завершить до середины октября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Краснозаводске демонтируют двухэтажный аварийный дом № 8 на улице 1 Мая. Шлакоблочное здание площадью около 710 кв. м построили в 1939 году.

Жильцов 23 квартир расселили по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». После этого дом включили в перечень объектов, подлежащих сносу. Демонтаж планируют завершить до середины октября 2026 года.

В Сергиево-Посадском округе также выявили 415 объектов незавершенного строительства. Из них 307, или 74%, уже снесли, достроили либо привели в соответствие с требованиями законодательства. Эту работу продолжат.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.