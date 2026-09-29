Коммунальные службы убрали более 3,8 тыс подъездов в Подмосковье

Коммунальные службы Подмосковья с начала сентября убрали мусор и грязь более чем в 3,8 тыс. подъездов многоквартирных домов по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С начала сентября коммунальные службы Подмосковья по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области убрали мусор и грязь более чем в 3,8 тыс. подъездов многоквартирных домов.

Больше всего уборок провели в Реутове — 386, Люберцах — 311, Химках — 261, Балашихе — 256 и Королеве — 248.

За содержание общего имущества многоквартирного дома отвечают собственники помещений. Для этого они заключают договор с управляющей организацией. Если уборку в подъезде провели некачественно или не провели вовсе, жители могут обратиться в управляющую организацию либо в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.