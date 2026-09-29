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МосОблЕИРЦ напомнил, как разобраться в начислениях

Скоро жители Подмосковья получат коммунальные счета за сентябрь. МосОблЕИРЦ напомнил, как проверить баланс, разобраться в начислениях, выгодно и надежно оплатитьсчет, сообщает пресс-служба компании.

Как убедиться, что счет оплачен

Срок оплаты коммунальных услуг — не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным. Если услуги оплачены вовремя, платеж отразится в следующей квитанции в графе «Оплачено» и в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

Узнать баланс, дату и сумму последнего платежа можно в чате на сайте мособлеирц.рф или по телефону контактного центра 8 499 444-01-00.

Как проверить историю платежей

Платежи через личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» фиксируютсяв разделе «Платежи» → «Умная платежка» → «Платежи». Здесь указаны сумма, дата и время каждой операции.

Платежи через дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ подтверждаются чеком, который приходит на электронную почту плательщика.

Платежи через банки, банковские приложения и сторонние сервисы сохраняются в истории операций того сервиса, через который был оплачен счет.

Проверить номер счета и реквизиты получателя платежа при необходимости можно, сравнив их с данными в предыдущей платежке или с реквизитами, указанными на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «О компании».

Надежнее всего оплачивать коммунальные услуги напрямую через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»: здесь при оплате реквизиты учитываются автоматически.

Если есть вопросы по начислениям

Увидеть формулы, правила, объемы потребления и тарифы можно в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Умная платежка».

По вопросам объема и качества услуг нужно обращаться к поставщику — управляющей или ресурсоснабжающей организации.

На вопросы по начислениям ответят специалисты МосОблЕИРЦ. Вличном кабинете или через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно проконсультироваться по видеосвязи или направить обращение. В чате на сайте на простые вопросы мгновенно ответит голосовой помощник, а если понадобится помощь, диалог переключится на специалиста. Телефон контактного центра 8 499 444 01 00 доступен ежедневно с 8:00 до 22:00.

4 октября в связи с проведением плановых технических работ контактный центр и чат на сайте МосОблЕИРЦ будут временно недоступны.