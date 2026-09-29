Повышение утильсбора в 2027 году: станет ли автомобиль роскошью для россиян

Автомобиль за 30 зарплат: почему новая машина с 1 января 2027 года может стать роскошью, читайте в материале РИАМО.

С 1 января 2027 года ставки утилизационного сбора в России снова вырастут на 10–20% в зависимости от типа автомобиля. Мера призвана поддержать локализацию и создать условия для развития отечественного автопрома, однако одновременно она увеличивает стоимость машин и может сократить платежеспособный спрос. Где проходит граница между защитой российского рынка и риском потерять самих покупателей, читайте в материале РИАМО.

Новая машина за 30 зарплат: почему автомобили дорожают в России

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Утилизационный сбор в очередной раз станет фактором, который будет влиять на стоимость автомобилей. С 1 января 2027 года ставки увеличатся на 10–20% в зависимости от типа транспортного средства. Для государства и производителей это часть долгосрочной политики по стимулированию локализации, однако для покупателя повышение сбора означает дополнительное давление на цену автомобиля.

При этом проблема доступности новых машин возникла задолго до очередной индексации утильсбора.

«Автомобиль становится менее доступным не только из-за сбора, но и из-за высокой цены, дорогого кредита, страхования и обслуживания» Владислав Скрипко кандидат экономических наук, научный сотрудник КузГТУ, основатель Tovian

По оценке аналитика Freedom Global Владимира Чернова, средняя стоимость новой машины в России уже превышает 3,4 млн рублей. Он приводит данные за январь–июль 2026 года: россияне потратили на новые легковые автомобили около 2,51 трлн рублей, при этом было продано примерно 731 тыс. машин.

На фоне этого стоимость автомобиля все сильнее расходится с доходами населения. Средняя начисленная зарплата в России в июне составляла 114,7 тыс. рублей, указывает Чернов. Получается, средняя новая машина эквивалентна примерно 30 месячным зарплатам — причем до вычета НДФЛ и без учета обычных расходов семьи.

Доцент кафедры логистики и транспортно-технологических систем ГУУ Артем Меренков приводит другую показательную оценку. По данным профильной ассоциации РОАД, в 2012 году для покупки автомобиля по средней цене требовалось накопить около 30 средних зарплат, а в 2025 году — уже 36.

«Автомобиль — важный товар с точки зрения благополучия домохозяйств, с острым восприятием в вопросах ценообразования», — говорит Меренков.

Таким образом, речь идет уже не только о том, насколько подорожает машина после очередной индексации. Вопрос заключается в том, сколько российских семей вообще смогут позволить себе новую машину.

Станет ли новый автомобиль роскошью для россиян в 2027 году

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Эксперты по-разному оценивают масштаб будущего эффекта, но сходятся в одном: рост утильсбора не является единственной причиной снижения доступности автомобилей.

«Такой риск действительно есть, причем проблема уже не только в утильсборе. Новые автомобили дорожают несколько лет подряд, а кредит по-прежнему остается дорогим», — отмечает Чернов.

«Новые автомобили дорожают несколько лет подряд, а кредит по-прежнему остается дорогим» Владимир Чернов аналитик Freedom Global

По данным, которые приводит эксперт, средняя ставка по автокредитам в июле составляла 16,2% годовых. Поэтому покупатель сталкивается одновременно с высокой стоимостью самой машины и дорогим финансированием.

В результате новая машина для части населения превращается из обычной крупной покупки в решение, которое приходится откладывать. Другой вариант — переход на рынок автомобилей с пробегом.

Эксперт Скрипко также ожидает смещения спроса в сторону подержанных машин. По его словам, дальнейшее удорожание новых автомобилей способно увеличить средний возраст российского автопарка.

При этом повышение утильсбора не обязательно целиком окажется в конечной цене автомобиля.

«Сбор не всегда полностью переносится в розничную цену: часть нагрузки могут принять производитель или дилер при ослаблении спроса», — поясняет Скрипко.

Именно состояние спроса, таким образом, может стать одним из факторов, который определит, насколько сильно повышение сбора отразится на ценниках.

Как повышение утильсбора влияет на российский автопром и импортные автомобили

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

У повышения утильсбора есть очевидная логика с точки зрения защиты отечественного производства. Чем выше дополнительные издержки для импортных автомобилей и моделей с низкой локализацией, тем привлекательнее становятся машины, производство которых организовано внутри страны.

«Понятно, что утилизационный сбор — протекционистская мера, направленная на защиту и поддержание местных производителей, расширение локализации. Мы видим, что на этом треке есть определенные успехи», — говорит Меренков.

Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ, также считает, что доля российских компаний на рынке продолжит увеличиваться.

Однако у такой политики есть потенциальное ограничение: защита производителя не создает автоматически дополнительного покупателя.

Если автомобиль становится слишком дорогим, человек может просто отказаться от покупки. В этом случае российский завод получает преимущество перед импортным конкурентом, но одновременно сталкивается с сокращением всего рынка.

«Да, и здесь возникает главный риск всей политики повышения утильсбора. Он защищает локальное производство от импорта, но не способен создать платежеспособный спрос. Если цены будут расти быстрее возможностей покупателей, отечественные заводы столкнутся с той же проблемой, что и импортеры», — считает Чернов.

«Утильсбор защищает локальное производство от импорта, но не способен создать платежеспособный спрос» Владимир Чернов аналитик Freedom Global

Что происходит со спросом на новые автомобили в России в 2026 году

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

По данным, которые приводит Скрипко, за январь–август 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 9,3% год к году. Однако в августе рынок снизился на 6,5%.

Эксперт предлагает не воспринимать эту динамику как обвал — пока для такого вывода оснований нет. Но она показывает, что покупательский спрос остается чувствительным к цене.

Еще более показательна ситуация с отдельными российскими моделями.

По словам Чернова, за восемь месяцев 2026 года продажи LADA Granta снизились на 13,2%, а LADA Vesta — на 30,1%.

«То есть даже высокая локализация сама по себе не гарантирует роста продаж», — подчеркивает эксперт.

«То есть даже высокая локализация сама по себе не гарантирует роста продаж» Владимир Чернов аналитик Freedom Global

Это один из ключевых моментов всей ситуации. Если повышение стоимости импортных автомобилей приводит покупателей к российским маркам, защитная мера работает именно так, как задумано. Но если одновременно дорожают и отечественные автомобили, а доходы покупателей не успевают за ценами, спрос может сокращаться уже на всем рынке.

Как повышение утильсбора может повлиять на продажи автомобилей в 2027 году

Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори

Аналитик Чернов оценивает возможный масштаб через общий объем рынка. Если в 2026 году в России будет продано около 1,3–1,4 млн новых автомобилей, то сокращение спроса на 5% означает примерно 65–70 тыс. недополученных продаж за год. При снижении спроса на 10% речь уже будет идти о 130–140 тыс. автомобилей.

Это не прогноз падения рынка, а расчет возможного масштаба при заданном проценте снижения спроса. Однако он показывает, насколько чувствительным для производителей может оказаться даже относительно небольшое изменение поведения покупателей.

Борисова также ожидает определенной коррекции спроса после возможного ажиотажа перед очередным повышением сбора.

По ее оценке, рост покупок в четвертом квартале 2026 года может привести к сокращению спроса в первом квартале 2027-го прежде всего на импортные автомобили. На рынок одновременно будут давить сохраняющаяся кредитная нагрузка, рост стоимости комплектующих и инфляция.

Эксперт оценивает возможное сокращение спроса в диапазоне 3–5%, отмечая, что похожая ситуация уже наблюдалась годом ранее.

При этом в среднесрочной перспективе российские производители и консалтинговые компании прогнозируют рост покупок до 1,5 млн автомобилей в 2027 году.

То есть эксперты не говорят о неизбежном обрушении авторынка. Речь идет о другом: рост стоимости автомобилей способен изменить структуру спроса и сделать его более чувствительным к цене.

Почему рост утильсбора не решает проблему доступности автомобилей

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

В результате перед российским автопромом возникает довольно сложная задача. С одной стороны, повышение утильсбора должно создавать более благоприятные условия для локализованного производства. С другой — слишком быстрое увеличение конечной стоимости автомобилей способно ограничить количество людей, готовых их покупать.

«Устойчивый эффект даст не сам рост сбора, а поддержка локализации компонентов, качества и снижения себестоимости» Владислав Скрипко кандидат экономических наук, научный сотрудник КузГТУ, основатель Tovian

Схожую проблему отмечает и Меренков. По его словам, при обсуждении автомобильной политики необходимо учитывать не только защиту внутреннего рынка, но и конечную стоимость машины.

«Отечественным производителям и регулятору также следует рассматривать вопрос снижения стоимости при обеспечении уровня качества автомобилей. Это важная стратегическая задача», — говорит эксперт.

Иными словами, для сохранения спроса недостаточно сделать импортные автомобили дороже относительно российских. Необходимо, чтобы сами российские автомобили оставались финансово доступными для покупателя.

Что будет с российскими автомобилями после повышения утильсбора в 2027 году

Фото - © Дмитрий Пресняков / Фотобанк Лори

Эксперт Борисова считает, что доля российских производителей продолжит расти, а наличие льготной ставки при самостоятельном ввозе автомобилей с двигателем до 160 л. с. может ограничить резкое удорожание наиболее доступного сегмента.

По ее словам, для таких автомобилей сохраняется льготная ставка 3400 рублей для машин младше трех лет и 5200 рублей для автомобилей старше трех лет. При этом эффект от повышения ставок будет неодинаковым для разных категорий автомобилей.

Наиболее сильное влияние, по оценке экспертов, может проявиться в сегментах импортных автомобилей и машин с невысокой степенью локализации. Для российского автопрома результат будет зависеть от того, удастся ли компенсировать рост стоимости компонентов, сохранить качество и одновременно удержать конечную цену.

Чернов формулирует главный риск предельно конкретно: если защита от иностранных конкурентов будет сопровождаться сокращением числа покупателей, то снижение конкуренции окажется одновременно и снижением самого рынка.

Таким образом, повышение утильсбора создает для российского автопрома двойственный эффект. Оно способно поддерживать локализацию и увеличивать долю отечественных производителей, но одновременно может усиливать ценовой барьер для покупателей.

Пока данные рынка не дают оснований говорить о неизбежном обвале продаж. Однако разрыв между стоимостью новых автомобилей и доходами населения, высокая стоимость кредитов и уже заметная чувствительность спроса показывают, что вопрос доступности становится для отрасли не менее важным, чем защита внутреннего производства.

Главный вопрос после 1 января 2027 года, таким образом, будет заключаться не только в том, сколько будет стоить автомобиль, но и в том, сколько россиян смогут позволить себе его купить.