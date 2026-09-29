Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова не готова к новому роману после расставания

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова не готова к новым отношениям после расставания с продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном, сообщает NEWS.ru .

На премьере четвертого сезона шоу «Выживалити» телеканала «Пятница!» Аксенова рассказала о расставании. Ее роман с продюсером начался в 2025 году, сопровождался ссорами и завершился через несколько месяцев. Полина тяжело пережила этот период.

«Я ощущаю себя так, будто бы я вышла из кино с психологического триллера. Будто я сидела в темном кинотеатре, а после вышла на солнышко. Пока мне никто не нужен. Я столько пережила за свои 19 лет, натерпелась», — поделилась дочь Борисовой.

Аксенова также прокомментировала роман дочери Любови Успенской с 22-летним студентом. Она сказала, что верит в любовь при большой разнице в возрасте, но осуждает взрослых мужчин, которые знакомятся с 17-летними девушками.

«Я верю в любовь с большой разницей в возрасте. Супер, когда людям за 20. Но когда 40-летний мужчина встречается с девочкой, которой 17-18 лет, то это нездоровая наклонность. Не может быть такого, что взрослому человеку интересно с девочкой, которая только школу закончила», — подчеркнула Аксенова.

Ранее Полина рассказала, что пыталась найти работу в журналистике с помощью матери, но не смогла.

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