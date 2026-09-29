В Подмосковье отремонтировали перила и пандусы более чем в 180 подъездах

Коммунальные службы с начала сентября отремонтировали перила, поручни, ограждения и пандусы более чем в 180 подъездах Подмосковья по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С начала сентября коммунальные службы Подмосковья отремонтировали перила, поручни, ограждения и пандусы более чем в 180 подъездах по заявкам жителей. Больше всего работ провели в Балашихе — 17, Богородском округе — 14 и Люберцах — 10.

Управляющие организации обязаны регулярно осматривать места общего пользования и организовывать ремонт при обнаружении дефектов. Исправные перила и поручни помогают жильцам безопасно передвигаться по лестницам.

О поврежденных перилах, поручнях и пандусах жители могут сообщить в управляющую организацию или оставить заявку через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.