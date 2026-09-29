Жителей Подмосковья предупредили о заморозках предстоящей ночью

сегодня в 13:28

Заморозки в отдельных районах Московской области ожидаются в ночные и утренние часы 30 сентября, сообщает пресс-служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в России (РСЧС) в Московской области.

Столбики термометров могут опуститься до минус 2 — 0 градусов.

Местных жителей призвали быть внимательным и осторожными, а в случае ЧП звонить по телефону 112.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова допустила включение отопления в столичном регионе на следующей неделе после похолодания.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.