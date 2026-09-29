В 14 округах Подмосковья приняли решения о начале отопительного сезона

Министерство энергетики Московской области рекомендовало муниципалитетам начать отопительный период с 1 октября. Решения уже приняли в 14 округах, в том числе в Балашихе, Бронницах, Волоколамском, Восходе, Луховицах, Молодежном, Орехово-Зуевском, Раменском, Серебряных Прудах, Чехове и Щелкове. Главы округов определяют сроки с учетом местных условий и графиков запуска.

Запуск отопления во всем Подмосковье планируют завершить до 10 октября. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что сроки зависят от масштаба системы теплоснабжения.

«В небольших округах, где работает несколько источников тепла, подключение может пройти быстрее. В крупных городских округах с большим количеством котельных, тепловых сетей и потребителей на последовательный запуск системы потребуется больше времени», — сообщил Сергей Воропанов.

Отопление будут подавать в три этапа. Сначала подключат 6 720 социально значимых объектов: 2 184 объекта здравоохранения, 4 302 образовательных учреждения и 234 объекта соцзащиты. Затем тепло поступит более чем в 56 тыс. многоквартирных домов, после — остальным потребителям.

При запуске ресурсоснабжающие и управляющие организации удалят воздух из систем и устранят возможные неполадки. Работу будет координировать ЖКХ-Центр Подмосковья: он собирает данные по объектам региона, чтобы контролировать каждый этап и при необходимости подключать профильные службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.