Музей «Новый Иерусалим» в Истре проведет занятие «Огород под микроскопом»

Занятие «Огород под микроскопом» для детей и родителей пройдет 1 и 3 октября в музее «Новый Иерусалим» в муниципальном округе Истра, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музейное занятие «Огород под микроскопом» состоится 1 и 3 октября в творческой мастерской Детского центра Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим». К участию приглашают детей и их родителей.

Участникам расскажут, из чего состоят картофель, тыква, свекла и другие овощи. С помощью микроскопа дети рассмотрят растительные клетки и узнают, как они устроены, чем полезны овощи, почему картофель сытный, а тыква сладкая.

Оба занятия начнутся в 12:30. Возрастное ограничение — 6+. Билеты доступны на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.