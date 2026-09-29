В Орехово-Зуевском округе начнут поэтапно подавать тепло

Отопление в Орехово-Зуевском округе начнут подавать поэтапно из-за ожидаемого похолодания: с 1 октября — в социальные учреждения, с 5 октября — в многоквартирные дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском округе начались пробные топки. Из-за ожидаемого похолодания отопление запустят поэтапно: с 1 октября тепло начнет поступать в школы, детские сады, учреждения здравоохранения и другие организации, с 5 октября — в многоквартирные дома.

Если после запуска отопления в квартире не будет тепла, жители могут позвонить в ЕДС ЖКХ округа по номеру +7 (800) 100-84-44, написать в чат или обратиться в управляющую компанию.

Контакты управляющих компаний: ООО «НОВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» — +7 (496) 423-76-25, Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 3; ООО «ПРОМИНТЕХ» — +7 (496) 418-31-00, Дрезна, ул. И. Н. Зимина, д. 7а, пом. 1–15; ООО «ПАРТНЕР» — +7 (496) 414-12-68, Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 38; ООО «ТИМАКС ПЛЮС ГРУПП» — +7 (977) 704-31-26, Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 36, оф. 53; ООО «УК «КУРОВЧАНКА»» — +7 (496) 411-47-02, +7 (936) 938-97-57, Куровское, ул. Советская, д. 105, офис 57.

«Ни одно обращение не останется без внимания, но также прошу набраться терпения — технологический процесс пуска тепла не самый простой и требует времени», — подчеркнул глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.