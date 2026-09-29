Школьники Балашихи увидели, как производят керамическую плитку

Школьники Балашихи посетили Фряновский керамический завод во время экскурсии в рамках профориентационного проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащиеся школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов и школы № 5 побывали на Фряновском керамическом заводе в Балашихе. Предприятие входит в число ведущих производителей керамической плитки.

Школьникам рассказали об истории завода, его ключевых достижениях и условиях труда. В производственных цехах они увидели, как изготавливают плитку и работают современные технологические линии и автоматизированное оборудование. Ребята также узнали о роли технологов, химиков-лаборантов и инженеров в обеспечении качества продукции.

На заводе действует комплексная система адаптации молодых специалистов. Сотрудники могут пройти дополнительное обучение и повысить квалификацию. Проект «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» помогает молодежи определиться с профессией, а городским предприятиям — привлечь новых специалистов.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.