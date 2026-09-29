В Пермском крае к выходным может выпасть первый снег

В Пермском крае к выходным дожди могут перейти в мокрый снег. В пятницу на северо-западе возможны заморозки, сообщает properm.ru .

Новый циклон принесет на восточные склоны Среднего Урала обильные осадки. В Пермском крае может выпасть до 30–45 мм, преимущественно в виде дождя. По данным телеграм-канала Андрея Шихова, к выходным в части региона возможен снег. Сейчас зона прогнозируемых снегопадов сместилась к западу края, в Удмуртию и Кировскую область. Количество осадков в виде снега может составить до 10 мм.

В четверг арктический воздух придет на север Пермского края, а к вечеру охватит весь регион. Днем температура составит от +5…+7 градусов на севере до +12…+14 градусов на юге, в Перми — около +10 градусов.

Ночью ожидается +3…+8 градусов, в Перми — +4…+6 градусов. В пятницу температура составит +1…+6 градусов в течение суток. На северо-западе возможны заморозки до 0…-1 градусов и мокрый снег.

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