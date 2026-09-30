«Страшно лететь после инцидента с Flydubai»: как победить аэрофобию?

Резонансные происшествия в воздухе, подобные инциденту на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив 30 сентября, могут усиливать страх полетов, особенно у тревожных людей. Справляться с аэрофобией лучше постепенно, а попытки постоянно контролировать происходящее в самолете способны подпитывать тревогу. Об этом РИАМО рассказал сообщил психолог Родион Чепалов.

«Мозг быстро связывает „самолет — это опасность“, особенно если человек уже тревожный. Потом начинается гиперконтроль в самолете: пассажир прислушивается к каждому изменению звука двигателя, смотрит на лица стюардесс, интерпретирует турбулентность как предвестник катастрофы. Это не повышает безопасность, зато подпитывает тревогу», — рассказал Чепалов.

Он отметил, что бороться с такими мыслями можно, отделяя реальные факты от собственных предположений. Например, если бортпроводник быстро прошел по салону, стоит спросить себя, какие еще объяснения этому существуют и что известно наверняка.

«Лучше постепенно тренировать переносимость тревоги: можно читать достоверную информацию о полетах, смотреть красивые видео взлетов, бывать в аэропорту, затем летать короткими маршрутами. Многим это помогает», — поделился психолог.

Чепалов уточнил, что уже на борту могут помочь медленное дыхание, приятная музыка, разговор с надежным человеком и техника «5 вещей, которые вижу, 4 — ощущаю».

«Алкоголь перед полетом — плохой способ борьбы со страхом: он может усилить тревогу, обезвоживание и нарушить самоконтроль. Если врач заранее назначил препарат от тревоги, принимать его следует только по его схеме, а не экспериментировать самостоятельно. Если страх заставляет отменять поездки или вызывает панические атаки, стоит целенаправленно работать с аэрофобией у психолога, психотерапевта», — резюмировал эксперт.

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Flydubai выполнял рейс FZ1073 из международного аэропорта Дубая в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. На борту находились 174 пассажира. По предварительным данным, второй пилот во время полета несколько раз ударил командира воздушного судна ножом. После нападения нескольким членам экипажа и пассажирам удалось прорваться в кабину пилотов и обезвредить нападавшего. После ранения капитана самолет сумели посадить в Саудовской Аравии пилоты, оказавшиеся уроженцами России и Украины — они были среди пассажиров.

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