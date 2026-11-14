Стало известно, кто в Махачкале убил самбиста Давудова на свадьбе

14 ноября в Махачкале в одном из заведений, где праздновали свадьбу, произошел вооруженный конфликт, в ходе которого погиб самбист Вацилов Давудов. Убийца спортсмена сбежал с места преступления, но его личность уже установили, сообщает РЕН ТВ .

В МВД Дагестана сообщили, что личность мужчины, стрелявшего в самбиста Вацилова Давудова, установлена. Им оказался 23-летний житель Махачкалы.

Стрельба произошла на свадьбе в Махачкале. В какой-то момент между гостями вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

В ходе конфликта один из его участников достал оружие. Выстрел пришелся в 31-летнего спортсмена. Давудова увезли в больницу, но по дороге он скончался от полученного ранения. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что самбиста застрелили из машины, одна из пуль попала в голову.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.