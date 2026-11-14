Покушение на трех человек на 8 этаже: в Москве задержали подозреваемого

Столичный СК расследует уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. Злоумышленник устроил пожар с целью лишить жизней конкретных людей.

По версии следствия, днем 14 ноября 2026 года на 8 этаже многоквартирного дома на улице Полбина злоумышленник, руководствуясь личной неприязнью, задумал расправиться с бывшей женой, ее сожителем и другими людьми, жившими в квартире. Он поджег дверь приквартирного холла, понимая, что такой способ угрожает жизнью не только тем, кого он наметил, но и всем остальным жильцам.

Осуществить замысел до конца не удалось. Экстренные службы прибыли вовремя, пожар потушили, а потерпевшим оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Злоумышленника задержали. В ближайшее время его доставят в подразделение московского ведомства, где начнется допрос. Разбирательством занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве.

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