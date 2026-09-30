Как не разрушить отношения: вредные советы, которых стоит избегать

Некоторые рекомендации об отношениях выглядят настолько логичными и очевидными, что кажутся бесспорными. Однако именно в этом и кроется опасность: сложные проблемы в паре они предлагают решать простыми действиями. Консультативный психолог, коуч и семейный системный психотерапевт Цифровой клиники ВСК Мария Березина рассказала о вредных советах, которые не стоит воплощать в жизнь, если хочется сохранить отношения.

Совет № 1: сходите на 5 свиданий

Это отличная рекомендация для пары психологически благополучных людей, которые любят друг друга, но слегка растеряли романтику в повседневности.

Если же ситуация серьезнее и люди все еще переживают, например, измену, такой совет не сработает. Часто супруги надевают маску довольных друг другом людей и изо всех сил стараются ей соответствовать. При этом один партнер продолжает бояться повторной измены, а другой — мучиться из-за отсутствия доверия. В результате в кабинете психолога оказываются два измученных человека со словами: «мы старались, но ничего не помогает».

Дело в том, что поведенческие техники бессильны там, где проблема лежит глубже. В такой ситуации важно попытаться понять, что именно происходит в паре, какие обстоятельства и события создают напряжение и подрывают привязанность.

Совет № 2: больше общайтесь, разговаривайте, обсуждайте все

Порой люди месяцами пытаются «правильно говорить о чувствах», хотя один из них почти не спит и постоянно подавлен, а второй живет в нескончаемой тревоге. Проблема может быть не в неумении разговаривать, а в обычной усталости.

Важно помнить: не каждая проблема пары зарождается внутри отношений. Решать их гораздо проще, когда каждый чувствует хотя бы относительное благополучие в других сферах жизни.

Совет № 3: если он/она «нарцисс», «абьюзер», «не ценит», «не готовит», «не женится» — бегите!

Парадокс этого совета в том, что те, кто действительно сталкивается с домашним насилием, чаще всего подобных рекомендаций не читают.

Зато советом уходить при первом же напряжении в паре пользуются вполне ресурсные мужчины и женщины. Они нередко начинают считать, что терпение — это неуважение к себе и повод для общественного осуждения, часто преувеличивая значимость неидеального поведения партнера.

Когда речь точно не идет о психологическом или любом другом насилии, стоит попробовать определить для себя, что именно означает нежелательное поведение партнера, и как вы сами к нему относитесь — без оглядки на общественное давление.

Совет № 4: скажи или сделай вот это — и он/она изменит поведение или испытает нужные чувства

Подобные советы строятся на объектном и нереалистичном отношении к человеку и по сути являются манипуляцией. Риск таких действий в том, что можно потерять уважение к партнеру и получить аналогичное поведение в ответ.

Оптимальный совет — принять неопределенность, которая изначально присуща романтическим отношениям. Любое действие так или иначе перерабатывается психикой другого человека, и предсказать результат невозможно.

Вместо поиска универсального способа заставить отношения «работать» полезнее задать себе другой вопрос: «что происходит с моей потребностью в близости и привязанности рядом с этим человеком?».

Потребность в привязанности включает несколько важных переживаний:

Мне можно быть собой рядом с тобой. Я чувствую принятие, даже когда не идеален.

Между нами есть близость. Я могу быть эмоционально открытым и чувствовать контакт с тобой.

Я важен для тебя. Тебе действительно интересно, что происходит со мной и чем я живу.

Я любим и желанен. Я чувствую себя привлекательным, значимым и особенным для своего партнера.

Ты замечаешь мой вклад. Мои усилия и то, что я делаю для семьи, не воспринимаются как само собой разумеющееся.

Обо мне заботятся. Партнер замечает мои потребности и готов учитывать их.

Меня уважают. Мое мнение имеет значение, даже если мы не согласны друг с другом.

Я могу рассчитывать на поддержку. В периоды стресса, неудач и жизненных трудностей я не остаюсь с ними один.

По мнению эксперта, прежде чем применять универсальный совет, следует остановиться и спросить себя: какие мои составляющие потребности в привязанности не удовлетворены сейчас в паре? И что я думаю по поводу того, как удовлетворены данные потребности у партнера?

«Это не всегда приведет к простым размышлениям. И не каждую проблему можно решить одним разговором, пятью свиданиями или правильно выбранной фразой», — добавила Березина.