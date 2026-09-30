Как не разрушить отношения: вредные советы, которых стоит избегать
Некоторые рекомендации об отношениях выглядят настолько логичными и очевидными, что кажутся бесспорными. Однако именно в этом и кроется опасность: сложные проблемы в паре они предлагают решать простыми действиями. Консультативный психолог, коуч и семейный системный психотерапевт Цифровой клиники ВСК Мария Березина рассказала о вредных советах, которые не стоит воплощать в жизнь, если хочется сохранить отношения.
Совет № 1: сходите на 5 свиданий
Это отличная рекомендация для пары психологически благополучных людей, которые любят друг друга, но слегка растеряли романтику в повседневности.
Если же ситуация серьезнее и люди все еще переживают, например, измену, такой совет не сработает. Часто супруги надевают маску довольных друг другом людей и изо всех сил стараются ей соответствовать. При этом один партнер продолжает бояться повторной измены, а другой — мучиться из-за отсутствия доверия. В результате в кабинете психолога оказываются два измученных человека со словами: «мы старались, но ничего не помогает».
Дело в том, что поведенческие техники бессильны там, где проблема лежит глубже. В такой ситуации важно попытаться понять, что именно происходит в паре, какие обстоятельства и события создают напряжение и подрывают привязанность.
Совет № 2: больше общайтесь, разговаривайте, обсуждайте все
Порой люди месяцами пытаются «правильно говорить о чувствах», хотя один из них почти не спит и постоянно подавлен, а второй живет в нескончаемой тревоге. Проблема может быть не в неумении разговаривать, а в обычной усталости.
Важно помнить: не каждая проблема пары зарождается внутри отношений. Решать их гораздо проще, когда каждый чувствует хотя бы относительное благополучие в других сферах жизни.
Совет № 3: если он/она «нарцисс», «абьюзер», «не ценит», «не готовит», «не женится» — бегите!
Парадокс этого совета в том, что те, кто действительно сталкивается с домашним насилием, чаще всего подобных рекомендаций не читают.
Зато советом уходить при первом же напряжении в паре пользуются вполне ресурсные мужчины и женщины. Они нередко начинают считать, что терпение — это неуважение к себе и повод для общественного осуждения, часто преувеличивая значимость неидеального поведения партнера.
Когда речь точно не идет о психологическом или любом другом насилии, стоит попробовать определить для себя, что именно означает нежелательное поведение партнера, и как вы сами к нему относитесь — без оглядки на общественное давление.
Совет № 4: скажи или сделай вот это — и он/она изменит поведение или испытает нужные чувства
Подобные советы строятся на объектном и нереалистичном отношении к человеку и по сути являются манипуляцией. Риск таких действий в том, что можно потерять уважение к партнеру и получить аналогичное поведение в ответ.
Оптимальный совет — принять неопределенность, которая изначально присуща романтическим отношениям. Любое действие так или иначе перерабатывается психикой другого человека, и предсказать результат невозможно.
Вместо поиска универсального способа заставить отношения «работать» полезнее задать себе другой вопрос: «что происходит с моей потребностью в близости и привязанности рядом с этим человеком?».
Потребность в привязанности включает несколько важных переживаний:
- Мне можно быть собой рядом с тобой. Я чувствую принятие, даже когда не идеален.
- Между нами есть близость. Я могу быть эмоционально открытым и чувствовать контакт с тобой.
- Я важен для тебя. Тебе действительно интересно, что происходит со мной и чем я живу.
- Я любим и желанен. Я чувствую себя привлекательным, значимым и особенным для своего партнера.
- Ты замечаешь мой вклад. Мои усилия и то, что я делаю для семьи, не воспринимаются как само собой разумеющееся.
- Обо мне заботятся. Партнер замечает мои потребности и готов учитывать их.
- Меня уважают. Мое мнение имеет значение, даже если мы не согласны друг с другом.
- Я могу рассчитывать на поддержку. В периоды стресса, неудач и жизненных трудностей я не остаюсь с ними один.
По мнению эксперта, прежде чем применять универсальный совет, следует остановиться и спросить себя: какие мои составляющие потребности в привязанности не удовлетворены сейчас в паре? И что я думаю по поводу того, как удовлетворены данные потребности у партнера?
«Это не всегда приведет к простым размышлениям. И не каждую проблему можно решить одним разговором, пятью свиданиями или правильно выбранной фразой», — добавила Березина.