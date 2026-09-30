Яна Чурикова нашла осколок древней амфоры на отдыхе с мужем в Турции

Актриса и телеведущая Яна Чурикова нашла осколок древней амфоры во время отдыха с мужем в Турции.

Артистка рассказала, что во время купания в бухте Фетхие супруг нашел на дне моря осколок древней амфоры. Затем и сама Чурикова достала со дна осколок древней посуды. Затем они связались с археологическим музеем Фетхие и договорились о встрече, чтобы сдать свои находки.

По словам телеведущей, турецкие историки-археологи выдали ей и супругу письменную благодарность за передачу артефактов. Выяснилось, что находки — часть амфоры V века н. э. и византийская керамика XIV века н. э.

«Нашли на дне моря осколки старинной керамики. И сразу вопрос: а можно такое забрать себе? Спойлер: лучше не надо», — подписала видео Чурикова в Instagram*, напомнив, что за попытку вывезти артефакты из страны предусмотрена ответственность.

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