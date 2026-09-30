Согласно исследованию Страхового Дома ВСК, основанному на статистике оформленных туристических полисов на бархатный сезон, большинство россиян этой осенью отдают предпочтение отдыху за границей. Лидером среди востребованных направлений стал Китай. Внутренний туризм планируют менее 6% путешественников, оформивших страховку на время поездки.

Как показали данные ВСК, в первую пятерку стран для самостоятельных путешествий в бархатный сезон 2026 года вошли:

Китай — 24% полисов ВЗР

Турция — 20,5%

Грузия — 14,5%

Узбекистан — 6%

Таиланд — 5%

Ранее популярные Египет и ОАЭ собрали лишь 3,4% и 0,8% оформленных полисов соответственно. Порядка 6% отдыхающих намерены провести отпуск в России.

Около 3,5% туристов планируют за время отдыха посетить две страны и более — тогда как в майские праздники такой показатель приближался к четверти всех полисов. Наиболее частые маршруты — Узбекистан и Таджикистан.

В осенние отпуска 2026 года 16% путешественников собираются заняться активными видами спорта, что превышает майский показатель (11%). При этом лишь 23% застрахованных включили в покрытие несчастные случаи, а 6% — гражданскую ответственность (на случай повреждения чужого имущества или вреда здоровью третьих лиц).

Примерно треть россиян (33%) рассчитывают отдыхать не дольше двух недель. Еще более 26% планируют поездку на 8–10 дней, 22% — на неделю, и только 18% — дольше двух недель.

Средняя цена полиса для путешествий этой осенью составила 3 тыс. рублей.