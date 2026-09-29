Врачи рассказали, кому нельзя пить комбучу

Комбуча может усилить изжогу и боль в животе. Беременным женщинам и детям стоит учитывать возможное содержание спирта в напитке, сообщает «Крымская газета» .

Комбуча — ферментированный напиток из чая, сахара и культуры бактерий и дрожжей, известной как чайный гриб. Она содержит пробиотики. Производители выпускают напиток с разными вкусами, в том числе с имбирем и лавандой.

Врач-остеопат Вадим Полянский не советует пить комбучу во время голодания и строгих диет: в ней могут оставаться простые сахара. Для приготовления напитка он рекомендует использовать стеклянную посуду.

Кислый и газированный напиток может усилить изжогу, вздутие и боль в животе. Осторожность нужна людям с гастритом, язвой, рефлюксом, панкреатитом, синдромом избыточного бактериального роста и синдромом раздраженного кишечника. Комбуча также может повышать гистаминовую нагрузку.

Врач-диетолог Елена Мотова предупредила, что содержание спирта и сахара в комбуче может различаться. Спирт представляет риск для беременных женщин, детей, людей с заболеваниями печени и почек, панкреатитом, а также для тех, кто отказался от алкоголя.

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