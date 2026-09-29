В Сургуте спрос на вторичное жилье вырос на 20% за год

В августе покупатели в Сургуте стали чаще интересоваться готовыми квартирами, а предложений на рынке стало меньше, сообщает muksun.fm .

За месяц интерес к объявлениям о продаже вторичного жилья вырос на 17%. Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин связал рост спроса со снижением ключевой ставки и повышением доступности ипотеки.

«Объем предложения на витрине в Сургуте за месяц (по итогам августа) не изменился, а за год скорректировался вниз на 15% на фоне роста покупательской активности», — отметил Еремкин.

За год спрос на студии вырос на 46%, на однокомнатные квартиры — на 40%. Средняя цена квадратного метра в августе составила 118,4 тыс. рублей и почти не изменилась за месяц и год. В Центральном районе квадратный метр стоит 117,3 тыс. рублей, в Северо-Восточном — 124,1 тыс. рублей.

В ХМАО спрос на вторичное жилье вырос на 17% за месяц и на 18% за год. Число зарегистрированных договоров купли-продажи увеличилось на 14% за год, но снизилось на 8% к июлю. Средняя цена квадратного метра в округе составила 94,3 тыс. рублей.

«Доля ипотечных сделок составила 48%, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее», — сообщил Еремкин.

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