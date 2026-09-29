«Просила спрятать детей»: адвокат оценил действия Самойловой во время стрельбы

Обсуждения в соцсетях о том, что блогерша Оксана Самойлова в инциденте с экс-супругом, рэпером Джиганом не выполнила родительские обязанности, в данный момент безосновательны, сообщил РИАМО адвокат Вадим Багатурия.

Багатурия пояснил, что закон обязывает родителей заботиться о здоровье детей и защищать их интересы. Однако, по публично известной на данный момент информации, говорить о том, что Самойлова не выполнила свои обязанности не приходится.

«Если родитель достоверно знает, что дети находятся рядом с вооруженным человеком и им непосредственно угрожает опасность, но, имея возможность вызвать полицию, организовать эвакуацию или иным образом помочь, сознательно бездействует, теоретически может ставиться вопрос как минимум о статье 5.35 КоАП РФ, а при определенных обстоятельствах даже об оставлении в опасности по статье 125 УК РФ», — сказал Багатурия.

По его словам, здесь СМИ сообщают, что Самойлова во время инцидента находилась за границей, поддерживала связь с детьми и нянями и просила спрятать ребят. Поэтому утверждение, что она просто «час ничего не делала» требует проверки.

Ранее Самойлова рассказала о своей жизни с Джиганом и заявила, что опасается за свою безопасность, хотя экс-муж находится в реабилитационной клинике, но он может покинуть ее в любое время, не завершив лечение. Мама блогерши считает, что у рэпера биполярное расстройство.

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