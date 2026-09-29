сегодня в 14:43

Путин запретил вывоз из России наличности более 1 млн рублей в ряд стран

Президент Владимир Путин запретил физлицам вывозить более 1 млн рублей наличными в страны Евразийского экономического союза, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, сообщает радио Sputnik .

Указ допускает исключение: деньги можно вывезти через аэропорты из перечня правительства. Для этого потребуются банковские выписки, подтверждающие снятие наличных со счетов человека, который их вывозит.

При нарушении запрета указ предписывает изымать наличные.

Ранее лимит для физлиц в России составлял эквивалент 100 тыс. долларов. Ограничения не распространялись на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

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